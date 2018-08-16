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Veganlık nedir

Veganlık; tüm hayvansal gıdalardan arınmış bir beslenme türü olarak biliniyor. Hatta veganlık bir yaşam biçimidir.

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Bir yaşam biçimi olarak kabul edilen veganlıkta et tüketimi yapılmaz. Bu nedenle vegan kişiler başka yiyeceklere yönelirler.

Veganlık nedir

ET TÜKETİMİ YOK

Veganlar tereyağı, yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, süt, süt ürünleri (peynir, yoğurt, krema vb.), kemik, sakatat hatta bal, jelatin gibi ürünleri tüketmiyor.

Bu kişiler genellikle bakliyatlar (nohut, mercimek, bezelye, fasulye, barbunya, vs.), sebzeler, tüm yeşil bitkiler, soya ürünleri, işlem görmemiş kuruyemişler (ceviz, fıstık, badem, fındık vb.), kuru meyveler, bitkisel yağlar (zeytin ve zeytinyağı, keten tohumu yağı, ceviz yağı, fıstık yağı, fındık yağı), tahıllar (pirinç, yulaf, kinoa, kuskus, bulgur, mısır vb.), bitter çikolata, tofu, soya ürünleri yiyorlar. B12 ve D vitaminlerini de dışardan takviye olarak alıyorlar.

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