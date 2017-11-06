Veliaht Prens Selman kimdir

Babası Selman bin Abdülaziz tahta çıktığından beri veliaht Prens Muhammed bin Salman istikrarlı bir şekilde hızla yükseliyor. Babası Kral Selman'ın sadece bir adım gerisinde bulunan Prens Selman için Riyad vali yardımcılığı ile başlayan güç silsilesi krallık ile sonlanacak gibi görünüyor.





VAHABİZM'DEN UZAK, GELENEKLERİNE BAĞLI, AİLESİNE SADIK

31 Ağustos 1985'te doğan Muhammed bin Salman, Kral Salman'ın üçüncü eşi Fahdah bint Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu ve bu zamanlarda Suud Krallığının en gözde ismi. O artık krallığa göz kırpan bir isim ve onu diğerlerinden farklı kılan bir çok özelliği var.

Suudi prenslerinin çoğunun aksine eğitimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Prens, Suudi Arabistan'ın içinden gelen biri. Bir dizi devlet organında çalışmadan önce Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk okuyan Selman aile bağları ile öne çıkıyor.

Sadece tek bir eşi var ve iki kızı ile iki oğlu bulunan Selman'ın taht ile arasında artık sadece babası var.

BABASINA YAKINLIĞI ONA GÜCÜ GETİRDİ

Veliaht Selman babası ile olan yakınlığı ile biliniyor. Ancak bu yakınlık Krallık'tan da önce henüz Riyad valisi olduğu zamandan geliyor. Oğluna çok güvenen Kral 2009 yılında Riyad valisi iken oğlunu özel danışman olarak kendisine atadı ve veliahtın önlenemez yükselişi bu şekilde başladı.

Suud Krallığının görmeye alışık olduğu yaşlı veliahtlar 2015 yılında yerine geçecek olan müstakbel kralın seçilmesi ile yıkıldı. 2015 yılında Muhammed bin Nayif'in, Kral'ın üvey kardeşi olan Mukrim Bin Abdülaziz'i kenara itmesi ile Salman'ın önü açıldı, Kral Salman'ın oğlu veliahd olarak atandı.

ÜLKENİN SAVUNMASI ONA EMANET

Yeni veliaht prens savunma bakanı olmasının yanı sıra başbakan yardımcılığı görevini de üstleniyor.

Salman bin Abdülaziz Ocak 2015'te kral olduğunda, oğluna krallıkta daha iyi bir pozisyon verecek hızlı değişiklikler yaptı.29 yaşında oğluna ülkenin savunmasını emanet eden Kral, dünyanın en genç Savunma Bakanı'nı da ilan etmiş oldu.

Bu gücü elinde bulunduran ve adeta krallık için "staj" yapan veliahd prens, Sadece iki ay sonra, Suudi Arabistan komşusu Yemen'e askeri operasyon başlatacak koalisyona öncülük etti.

PETROLE BAĞIMLILIKTAN KURTARMAK İSTİYOR

Nisan 2016'da, aynı zamanda Ekonomi ve Kalkınma Konseyi'nin başkanı olan nüfuzlu prens, krallığın petrol gelirlerine bağımlılığına son vermek için ekonomik reformlar açıkladı, Suudi halkının "2020 itibariyle petrol olmadan yaşayabilmesine" olanak sağlayacağını söyledi.

Yükselişinden beri genç prens, Suudilere rol modeli olarak sergilendi. Ve tabi bu rol modellik kısa sürede zirveye geldi, dış güçlerin de ilgisini çekti Prenes Selman.

S.ARABİSTAN'IN ULUSLARARASI YÜZÜ

Suudi Arabistan her ne kadar aile sistemi ile yönetiliyor olsa da bu kadar kısa sürede gelişen bir isim henüz görmedi. 2009 yılında adını duyurup 2015 yılında veliahdlığı alan ve aynı zamanda 2016 yılında Savunma Bakanlığına atanan bu isim elbette uluslararası arenanın da dikkatini çekti.

Kısa sürede ABD'nin dikkatini çeken Prens, uluslararası arenada Suudi Arabistan'ın yüzü haline geldi. Toplantılar, oturumlar, görüşmelere katılan Prens, artık veliaht değil neredeyse gerçek bir Kral haline gelmişti.

ILIMLI İSLAM, YOLSUZLUK VE YENİ S.ARABİSTAN

Veliaht Ekim ayında, ülkesinde "ılımlı İslamın" hakim olması için çalıştığını açıkladı. Salman, "Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz, dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz" dedi.

Başkent Riyad'daki bir yatırım etkinliğinde konuşan Salman, 1979'dan sonra ülkenin durumunun değiştiğini fakat yetkililerin yakın gelecekte dini radikalizmi saf dışı bırakmayı planladığını söyledi.

Veliaht, "Suudi Arabistan önümüzdeki 30 yılı yıkıcı fikirlerle uğraşmakla geçirmeyecek" dedi.

OPERASYONLAR VE TAHT

Haftanın henüz başında başlayan operasyonlar ile duyduk Prens Selman'ın ismini çoğunlukla. Daha öncesinden de onu takip edenler vardı ancak onu tahtın başına en çok yaklaştıran olay rakiplerinin önüne geçmesi oldu.

Rüşvet ve yolsuzluk olaylarını öne çıakrtan Selman, bunun için babası ile birlikte bir kurul oluşturdu ve bu kurul ile önüne rakip olarak çıkabilecek herkesi Suudi hapishanelerine gönderdi. Rüşvet ve yolsuzluk adı altında dünyanın en zengin 50 kişisinden biri olan iş adamı Al Waleed'de dahil olmak üzere onarca kritik ismi hapse attıran Selman artık bir yarış olarak gördüğü "taht oyunlarında" tek başına yarışıyor.