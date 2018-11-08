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Veliaht Selman evanjelistlerle kulis yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen hafta ABD yönetimine yakın bir grup Evanjelist ile Riyad'da toplantı yaptığı iddia edildi.

AA | 08.11.2018 - 08:44..
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ülkesinin başkenti Riyad'da bir grup Amerikalı Evanjelist ile geçen hafta yaptığı toplantıda, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu olanları cezalandıracağını belirterek "ABD'ye hoş görünmeye çalıştığı" iddia edildi.

Amerikan Axion haber sitesi, Prens Muhammed bin Selman'ın geçen hafta perşembe günü ABD yönetimine yakın bir grup Evanjelist ile Riyad'da görüştüğünü iddia etti.

KAŞIKÇI VE İRAN KONUSU

Haberde, Bin Selman'ın toplantıda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu olanları cezalandıracağını söylediği ve Evanjelist kanaat önderlerinden bu olayın dikkatlerini İran'dan çevirmesine müsaade etmemelerini istediği belirtildi.

Ayrıca haberde, Evanjelistlerle toplantıyı Muhammed bin Selman için İsrail-ABD çifte vatandaşı olan, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya danışmanlık yapan komplo teori romanları yazarı Evanjelist Joel Rosenberg'in ayarladığı öne sürüldü.

TOPLANTIYI AYARLAYAN YAZAR AÇIKLADI

Axion'a konuşan Rosenberg, toplantı sırasında Suudi Prens'in sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye, İran ve Rusya'yı eleştirdiğini kaydetti.

Rosenberg'in, "Düşmanlarının bu durumu suistimal ettiğini ve durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyordu." ifadesine de haberde yer verildi.

Ayrıca Rosenberg, Kaşıkçı cinayetine karışanları cezalandıracağını iddia eden Suudi Veliaht Prens'in toplantıda, İran'ın ise cinayet işleyenleri terfi ettirdiğini, Rusya ve Türkiye'de de durumun böyle olduğunu ileri sürdüğünü aktardı.

Habere göre, Bin Selman'ın toplantıyı ABD Başkanı Donald Trump'a birtakım mesajlar iletecek bir platform olarak kullandığını dile getiren Rosenberg, "İki mesajı vardı. Kaşıkçı cinayetinin kabul edilemez olduğunu söylüyordu ve 'Suudi Arabistan halkı için hayatı daha da iyi hale getirecek ve bizi İran, Müslüman Kardeşler, El Kaide, DEAŞ gibi düşmanlarımıza karşı koruyacak reformları yapma konusunda beni durdurmalarına müsaade edemem' diyordu." ifadelerini kullandı.

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