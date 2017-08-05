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Venezuela'da askerler başsavcılığın etrafını sardı

Venezuela'nn Başkenti Caracas'da hareketli saatler yaşanıyor. bir grup asker, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın ofisinin çevresini kuşattı.

05.08.2017 - 17:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Sayıları 30 kadar olan bir ulusal muhafız grubunun cumartesi sabah erken saatlerde başkent Caracas'da başsavcılık ofisine çıkan yolları trafiğe kapatarak çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Venezuela'da askerler başsavcılığın etrafını sardı

Hükümet tedbirin neden alındığına dair bir açıklama yapmazken, Başsavcı Ortega, Twitter'dan, ofisinin etrafındaki askerlerin fotoğraflarıyla birlikte paylaştığı mesajda olayı "keyfi bir kuşatma" olarak niteledi.

Venezuela'da askerler başsavcılığın etrafını sardı

Kurucu Meclis, anayasanın yeniden yazılması için, seçimlerin ardından bugün ikinci kez toplanıyor. Toplantıda Diaz'ın görevden alınmasına karar verilmesi bekleniyor.

SİYASİ KRİZDE SAF DEĞİŞTİRDİ

Bir dönem Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Diaz, Nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yekilerine elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümete karşıtlarının safında yer almıştı.

Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, Kurucu Meclis seçimlerine teknik destek sağlayan şirket yetkilisinin sonuçlarla oynandığına dair iddialarının ardından olayın soruşturulması için 2 savcı görevlendirdiğini açıklamıştı.

Venezuela'da askerler başsavcılığın etrafını sardı

 

KURUCU MECLİS TOPLANMIŞTI

Kurucu Meclis, dün yaptığı ilk toplantıda eski Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'i meclis başkanlığına atamış, Rodriguez başkan olarak yaptığı ilk konuşmada meclisin vakit geçmeden hükümet muhaliflerine karşı harekete geçeceği mesajını vermişti.

Venezuela'da askerler başsavcılığın etrafını sardı

VENEZUELA KRİZİ

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk nisan başında yaşanan siyasi krizin ardından sokak protestolarına dönüşmüştü. Gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 120 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun, anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunan hükümet, Kurucu Meclisin toplanması için seçimlere gitmişti.

Venezuela'da askerler başsavcılığın etrafını sardı





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