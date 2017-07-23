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Venezuela'da çatışmalar devam ediyor

Venezuela'da Maduro karşıtı gösteriler devam ederken polisle protestocular arasında gerilim artıyor.

23.07.2017 - 10:42
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Maduro'ya yeni anayasa oylamasını iptal etmesi yönünde baskılar artıyor. Venezuela'daki muhalefet, hükümetin anayasa değişikliği için yeni kurucu meclis oluşturma planlarına sert tepki gösteriyor.

Venezuela'da çatışmalar devam ediyor

NİSAN AYINDAN BERİ GERİLİM ARTIŞTA

Protestocular; Venezuela'da 30 Temmuz'da gerçekleşecek referandumun iptal edilmesini istiyor. Nisan ayından beri artan gerilim yüzünden polis protestoculara sert bir şekilde müdahale ediyor.

Venezuela'da çatışmalar devam ediyor

3 KİŞİ ÖLDÜ 300 KİŞİ GÖZALTINDA

Çıkan çatışmalarda 3 kişi yaşamını yitirirken 300 kişi de gözaltına alındı.

Venezuela'da çatışmalar devam ediyor

MADURO ÇAĞRILARI REDDETTİ

Kolombiya, Fransa, İspanya, ABD ve Avrupa Birliği (AB), Venezuela hükümetine yapılacak oylamayı iptal etmesi çağrısında bulundu. Maduro ise çağrıları reddetti.

Venezuela'da çatışmalar devam ediyor

Venezuela'da çatışmalar devam ediyor

Venezuela'da çatışmalar devam ediyor

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