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Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da nisan ayından itibaren süren protesto gösterileri, hız kesmedi.

29.07.2017 - 09:46
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Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması planına karşı Caracas'ta düzenlenen protestolarda polisle göstericiler çatıştı.

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

ÜLKEYE SEYAHAT ETMEK İSTEYENLER UYARILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da tırmanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı; başkent Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan görevlilerin ailelerinin ise ülkeyi terk etmesi istendi.

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

ABD YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya seyahat uyarısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal karışıklık, şiddet olayları, gıda ve ilaç sıkıntısı sebeplerinden dolayı Venezuela'ya seyahat edecek Amerikan vatandaşlarını uyarmaktadır." ifadesine yer verildi.

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

ABD'DEN ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Aynı açıklamada Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde görev yapan kişilerin ailelerinin ülkeyi terk etmesi istenirken, çalışanlardan isteyenlerin ülkeden ayrılabileceği belirtildi.

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler

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