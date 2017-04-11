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Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

Venezuela’da hükümet karşıtı protestolar 10 gündür aralıklarla devam ediyor.

11.04.2017 - 08:43
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Muhalefetin önde gelen isimlerinden Henrique Capriles’in siyasetten men edilmesiyle patlak veren gösterilerde, eylemciler yeni seçimlerin yapılmasını istiyor.

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

Giderek daha da şiddetlenen eylemlerin başkent Karakas’taki ayağında güvenlik güçleri ile göstericiler çatıştı.

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede muhalefet, 19 Nisan’da ‘tüm protestoların anası’ olarak adlandırdıkları dev bir eylem gerçekleştireceklerini ilan etti.

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

2012 ve 2013’teki başkanlık seçimlerinde adaylığını koyan ancak her iki seçimi de kazanamayan Capriles, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevden alınması için referandum isteyen siyasilerin başında geliyor.

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

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