Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Henrique Capriles’in siyasetten men edilmesiyle patlak veren gösterilerde, eylemciler yeni seçimlerin yapılmasını istiyor.

Giderek daha da şiddetlenen eylemlerin başkent Karakas’taki ayağında güvenlik güçleri ile göstericiler çatıştı.

Ülkede muhalefet, 19 Nisan’da ‘tüm protestoların anası’ olarak adlandırdıkları dev bir eylem gerçekleştireceklerini ilan etti.

2012 ve 2013’teki başkanlık seçimlerinde adaylığını koyan ancak her iki seçimi de kazanamayan Capriles, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevden alınması için referandum isteyen siyasilerin başında geliyor.