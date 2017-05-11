Venezuela'da keman çalan protestocu

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için Denizli Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

Başsavcı Mustafa Alper ve makam şoförü için veda töreni

"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 9 bin 951 polis görev yapacak.

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AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Avrupa Birliği, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e, 2018 için de yüzde 3,2'den yüzde 3,3’e yükseltti.