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Venezuela'da keman çalan protestocu

Venezuela'da hükümet protestoları sürerken polislerle çatışırken keman çalan adam büyük ilgi çekti.

11.05.2017 - 11:31
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Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki Venezuela hükümeti, günlerdir protesto edilmeye devam ediliyor.

Venezuela'da keman çalan protestocu

POLİSLER PROTESTOLARA MÜDAHALE EDİYOR

Protestocularla polisler çatışıyor. Polisler, protestoculara gözyaşartıcı bomba ve coplarla müdahale ediyor. Protestolarda ölenlerin sayısı 39´a çıktı.

Venezuela'da keman çalan protestocu VİDEO

Venezuela'da keman çalan protestocu

POLİSE KEMANLA KARŞILIK VERDİ

Geçtiğimiz günlerde protesto sırasında ilginç bir an yaşandı. Polislerle yapılan çatışmada sırasında bir protestocu kemanını çıkardı. Protestoda kemanını çalarak polise karşılık veren sanatçı ilginç görüntüler oluşturdu.

Venezuela'da keman çalan protestocu

Venezuela'da keman çalan protestocu

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