Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki Venezuela hükümeti, günlerdir protesto edilmeye devam ediliyor.
POLİSLER PROTESTOLARA MÜDAHALE EDİYOR
Protestocularla polisler çatışıyor. Polisler, protestoculara gözyaşartıcı bomba ve coplarla müdahale ediyor. Protestolarda ölenlerin sayısı 39´a çıktı.
Venezuela'da keman çalan protestocu VİDEO
POLİSE KEMANLA KARŞILIK VERDİ
Geçtiğimiz günlerde protesto sırasında ilginç bir an yaşandı. Polislerle yapılan çatışmada sırasında bir protestocu kemanını çıkardı. Protestoda kemanını çalarak polise karşılık veren sanatçı ilginç görüntüler oluşturdu.