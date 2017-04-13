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Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi

Devam eden hükümet karşıtı protestolarda Devlet Başkanı Nicolas Maduro vatandaşların taşlı ve yumurtalı saldırısına maruz kaldı.

13.04.2017 - 00:19
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Ülkenin doğusundaki Bolivar eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Maduro'nun aracının önünü kesen halk, Maduro'ya taş ve yumurtayla saldırdı.

Olay esnasında canlı yayında olan devlet televizyonunun yayını kesmesine rağmen, görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Muhalefet yanlılarının geniş desteğini alan görüntüler, Devlet Başkanı'nın artık ülkesinde rahatça dolaşamayacağının göstergesi olarak değerlendirildi.

Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi

Muhalefet lideri Henrique Capriles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaden doldu artık Maduro, gittiğin her yerde halk senden nefret edecek." ifadelerine yer verdi.

Capriles'e, cuma günü verilen 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmasının yasaklanması kararı hafta sonu protesto edilmişti. Protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.

Capriles, ülkede devam eden hükümeti protesto gösterilerinin arkasındaki isim olarak görülüyor.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla, Kongrenin, mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle yasama organının yetkilerini üzerine almıştı.

Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunurken, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.

Protestoların başlamasından bu yana 19 ve 20 yaşlarındaki 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

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