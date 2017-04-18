Venezuela'da milis sayısı artırılıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Milislerin kurulmasının 7. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, ülkedeki milis sayısının 100 binden 500 bine çıkarılmasına yönelik planı onayladığını açıkladı.

AMAÇ YAYILMACI MÜDAHALEDEN KORUMAK

Maduro, "Milislerin gerektiği şekilde eğitileceğinin ve kalıcı intikallerinin sağlanacağının güvencesini veriyorum. Böylece bu milisler, komşularını, topraklarını ve devletlerini savunabilirler. Bu girişimimizin amacı sahillerimiz, nehirlerimiz, ormanlarımız, şehirlerimiz ve kasabalarımızı yayılmacı bir müdahaleden korumaktır." dedi.

TÜFEK VERİLECEK

Yeni kararla hükümet, 2008'de Devlet Başkanı Hugo Chavez'in iç ve dış tehditlere karşı silahlı kuvvetlere yardımcı olmaları amacıyla kurduğu Bolivarcı Milislerin her yeni mensubuna tüfek vererek ülkenin 24 eyaletindeki çeşitli savunma alanlarına yerleştirecek.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alınmasıyla iki hafta önce başlayan hükümet karşıtı protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine alevlenmişti. Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.