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Venezuela'da ölenlerin sayısı yükseliyor

Venezuela'da 6 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

25.05.2017 - 06:56
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VENE

6 HAFTADA 55 KİŞİ ÖLDÜ

Venezuela'da Başsavcı Luisa Ortega, basına yaptığı açıklamada, ülkede 6 haftadır devam eden gösterilerde 55 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yarısını çevik kuvvet ve askerler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Protestolarda yaklaşık bin kişinin de yaralandığını aktaran Ortega, Venezuelalı yetkililerin çoğunun aksine, 20 yaşında bir göstericinin polisin attığı göz yaşartıcı bombanın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

AÇIKLAMA YAYINLANMADI

Hükümet yetkililerinin birçoğunun açıklamalarını yayımlayan Venezuela devlet televizyonu, Başsavcı Ortega'nın açıklamasını yayımlamadı.

GIDA KITLIĞI, YÜKSEK ENFLASYON...

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

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