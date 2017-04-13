Venezuela'da protesto: 4 kişi öldü

Venezuela'da muhalefetin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı protesto gösterilerinde şiddet artıyor.
Çarşamba gecesi devam eden protestolarda 36 yaşında bir erkek ve 14 yaşında bir gencin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.
ÖLEN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Böylece yaklaşık iki haftadır süren protestolar boyunca hayatını kaybedenlerin sayısının dörde yükselirken 37 kişi de yaralandı.
Ülkedeki protesto gösterileri, Yüksek Mahkeme'nin meclisin yetkilerini elinden alma kararı patlak vermişti. Ardından mahkeme kararını geri çekse de protestocular mahkeme üyelerinin görevden alınmasını talep ediyor.
Yaklaşık iki haftadır, mecliste çoğunluğu oluşturan muhalefetin taraftarları Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetini protesto ediyor.