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Venezuela'da seçim krizi: 10 ölü

Yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis için dün seçim yapıldı. Seçim sonrası protestolar en üst seviyeye ulaştı.

31.07.2017 - 09:24
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Venezuela'da ülkenin anayasasını belirleyecek olan kurucu meclis için oylama düzenlendi. 545 üyeli kurucu meclisin belirlendiği seçimde yaklaşık 5 bin 500 aday yarıştı. Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Venezuela'da seçim krizi: 10 ölü

8 MİLYON KİŞİ KATILDI

Lucena, dün seçimlere 8 milyon 100 bin kişinin katıldığını ve katılımın yüzde 41,53 oranında olduğunu açıkladı.

Venezuela'da seçim krizi: 10 ölü

"SONUÇLAR HİLELİ"

Muhalefet ise sonuçlara tepkili. Sonuçların hileli olduğunu 19 milyon 400 bin kayıtlı seçmenden sadece 2 milyon 480 bin kişinin oy kullandığını duyurdu.

"MECLİS'LE TOPYEKUN SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"

Maduro, sabah saatlerinde oyunu kullanırken yaptığı açıklamada, "Savaşta yeni bir dönem başlıyor. Bu Kurucu Meclis'le artık topyekun savaşın içindeyiz" dedi.

Venezuela'da seçim krizi: 10 ölü

ABD, KOLOMBİYA, PARAGUAY VE MEKSİKA SONUÇLARI TANIMIYOR

Böylece seçimlerin ardından oluşacak Kurucu Meclis'te de Maduro yanlılarının çoğunluğu oluşturması bekleniyor. Anayasada ne gibi düzenlemelerin yer alacağı ise henüz bilinmiyor. Uluslararası alanda ise ABD, Kolombiya, Paraguay ve Meksika gibi ülkeler seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

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