Venezuela'da sembolik halk oylaması yapıldı

Caracas'ın yoksul bölgelerinden Catia'da motorsikletli şüpheliler, etrafa ateş açarak 61 yaşındaki hemşire Xiomara Soledad Scott'u ağır yaraladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Scott hastaneye götürüldükten dakikalar sonra yaşamını yitirdi. Saldırıda üç kişi de yaralandı.

GAYRİRESMİ HALK OYLAMASI

Pazar günü Venezuela'da hükümetin anayasa değişikliği için yeni kurucu meclis oluşturma planlarına tepki gösteren muhaliflerin öncülüğünde gayriresmi bir halk oylaması düzenlendi.

MADURO MEŞRU GÖRMEDİ

Ülkenin Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu referandumun meşru olmadığını söyledi. Maduro'nun destekçileri oylamayı boykot ederken, Venezuela Ulusal Seçim Kurulu da referanduma resmi onay vermedi. Yani oylama sonuçları bağlayıcı olmayacak.

Venezuela'da Nisan ayından düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ve güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 100'den fazla kişi öldü.

KİLİSEYE SIĞINDILAR

Saldırıların son halkası, Hugo Chavez'in ölümü sonrası Maduro'nun başına geldiği sosyalist hükümete yoğun destek verilen ve çoğunlukla yoksul kesimin yaşadığı Catia'da gerçekleşti. Olay yerinde çekilen görüntülerde, etrafa ateş açılırken insanların etrafa kaçıştığı, bazılarının bölgedeki bir kiliseye sığındığı dikkat çekti.

Referandumu düzenleyen muhalefetin sözcüsü Carlos Ocariz, silahlı saldırıdan dolayı büyük acı duyduklarını söyledi. Ancak saldırının "2030 farklı oy verme merkezinden sadece birinde" yaşandığını da vurguladı.

Öte yandan, başka bir olayda Luis Olavarrieta adlı gazetecinin bir grup tarafından kaçırıldığı, soyulduğu ve dövüldüğü belirtildi. Olavarrieta daha sonra kaçmayı başardı.