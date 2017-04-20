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Venezuela'da sokaklar alev alev

Hükümet karşıtı protestolara sahne olan Venezuela'da milis sayısının artırılmasına karar verildi.

20.04.2017 - 12:22
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Venezuela'da sokaklar alev alev

Venezuela'da geçen ayın sonunda başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler, sokaklara iyice yayıldı.

Başkent Caracas'ta protestolarını gece saatlerine kadar sürdüren göstericiler, güvenlik güçlerine karşı barikat kurmak için sokak tabelaları ve reklam panolarını söktü.

Venezuela'da sokaklar alev alev

ÇATIŞMA ÇIKTI

Daha sonra taş ve molotofkokteyli atan göstericilere, polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmesiyle çatışma çıktı.

Venezuela'da sokaklar alev alev

SUYA ATLAYANLAR OLDU

Bazı göstericiler, müdahaleden etkilenmemek için Guaire Nehri'nin beton setlerini aşarak suya atladı.

Venezuela'da sokaklar alev alev

MÜCADELE SÜRECEK

Eski devlet başkanı adaylarından, muhalefet lideri Henrique Capriles, gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, protestoların süreceğine işaret ederek "Yarın aynı yerde, aynı saatte görüşeceğiz çünkü demokrasi mücadelemiz sona ermedi." dedi.

Venezuela'da sokaklar alev alev

MADURO'YA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Diğer yandan, hükümet karşıtı protestoların birkaç blok ötesinde ise kırmızı tişörtlü Maduro destekçileri sessiz bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte zaman zaman salsa da yapıldı.

Venezuela'da sokaklar alev alev

"ONLARI YENİDEN BOZGUNA UĞRATTIK"

Maduro, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, kısa sürede seçim yapılması ihtimalinin "kaygı verici" olduğunu söyleyerek "Onlar bugün şiddet yoluyla gücü almaya kalkıştı ve biz onları yeniden bozguna uğrattık." ifadesini kullandı.

Venezuela'da sokaklar alev alev

Venezuela'da sokaklar alev alev

Venezuela'da sokaklar alev alev

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