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Venezuela'da yağmalamalar başladı

Sokakların savaş alanlarına döndüğü Venezuela'da, eylemciler her yeri yağmalıyor.

22.04.2017 - 09:00
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Venezuela'da yağmalamalar başladı

Son zamanlarda hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Venezuela'da son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti.

YAĞMA BAŞLADI

Kanlı gösterilerin yaşandığı ülkede, eylemciler dükkanları da yağmalıyor.

Venezuela'da yağmalamalar başladı

EKMEK YOK

İç savaşla burun buruna gelen ülkede;  fırınlarda ekmek bulunmuyor, insanlar marketlerden temel ihtiyaç malzemelerini alabilmek için günlerce sırada bekliyor.

Venezuela sokakları karıştı VİDEO

Venezuela'da yağmalamalar başladı

POLİSLE ÇATIŞIYORLAR

Halkın süt ve un da bulamadığı, işini kaybedenler sokaklara çıkarak polisle çatışmaya başladı.

Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

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