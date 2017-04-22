Venezuela'da yağmalamalar başladı

Son zamanlarda hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Venezuela'da son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti.
YAĞMA BAŞLADI
Kanlı gösterilerin yaşandığı ülkede, eylemciler dükkanları da yağmalıyor.
EKMEK YOK
İç savaşla burun buruna gelen ülkede; fırınlarda ekmek bulunmuyor, insanlar marketlerden temel ihtiyaç malzemelerini alabilmek için günlerce sırada bekliyor.
Venezuela sokakları karıştı VİDEO
POLİSLE ÇATIŞIYORLAR
Halkın süt ve un da bulamadığı, işini kaybedenler sokaklara çıkarak polisle çatışmaya başladı.