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Venezuela'da Yüksek Mahkeme'ye helikopterli saldırı

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Yüksek Mahkeme binasına helikopterle saldırı düzenlendi.

28.06.2017 - 11:37
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Hükümetin açıklamalarına dayanan yerel basına göre yerel saatle 18.00’de bir güvenlik görevlisi  ele geçirdiği bir polis helikopteriyle başkentin üzerinde tur atmaya başladı. “350 Özgürlük” yazılı bir pankart taşıyan helikopter yüksek mahkeme binasına bomba attı.

TERÖR SALDIRISI

Başkan Maduro, olayı bir terör saldırısı olarak niteledi ve sorumluların yakalanacağına dair söz verdi.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme'ye helikopterli saldırı

MASKELİ VİDEO

Saldırılarla ilgili eş zamanlı olarak sosyal medyada "Oscar Perez” adına açılmış hesaplardan "haydut hükümete" karşı çıkma çağrısında bulunuldu. Oscar Perez, yanında maskeli ve üniformalı silahlı adamlarla çektiği videoda kendilerinin polis, asker ve halktan oluşan bir koalisyon olduklarını iddia etti.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme'ye helikopterli saldırı

EMNİYET TEŞKİLATINA EL KONDU

Saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından şiddetli protesto eylemlerinin yaşandığı ve valinin sağ muhalefet liderlerinden olduğu Miranda eyaletindeki emniyet teşkilatına el kondu.

MUHALEFET İSYAN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sağ muhalefet geçen hafta askerlere isyan çağrısı yapmıştı.

Ülkede Nisan ayında başlayan sağ muhalefetin şiddet gösterilerinde 76 kişi ölmüş, yaklaşık bin kişi yaralanmıştı.

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