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Vergi yapılandırmasında son gün

Kamuya olan borçları yapılandıran 7020 sayılı kanun için başvurular bugün sona eriyor.

30.06.2017 - 16:15
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Vergi yapılandırmasında son gün

1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarının ödenmesi için çıkan yapılandırma takvimi bu akşam son.

SGK BORÇLARI DA YAPILANDIRILIYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaklaşık 10 milyon mükellefin söz konusu kanun çerçevesinde borcunu yapılandırma imkanına kavuşacağına dikkati çekerek, şunları söyledi;  "Maliye Bakanlığına olan vergi borçları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gümrük vergisi borçları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kredi borçları kanun kapsamında olacak. Maliye Bakanlığı açısından bakıldığında tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri yeniden yapılandırma kapsamında bulunacak.Trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayollarında usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, öğrencilerin öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller de kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları ve buna bağlı idari para cezaları da kanun kapsamında yapılandırılabilecek."

VERGİ DAİRELERİ 24:00'A KADAR AÇIK

Öte yandan bir daha herhangi bir affın yapılmayacağı borçların ödenmesi için vergi daireleri bu gece de 24:00'a kadar açık olacak.

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