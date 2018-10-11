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Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Zorlu Grubu, Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 15:09..
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Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Yerli otomobil projesi kapsamında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan beş ‘babayiğit’ten biri olan Zorlu Holding’in ilk yerli otomobilinin tasarımları ortaya çıktı.

TESCİL BAŞVURUSU

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusunda, otomobilin ilk görselleri de paylaşıldı. İşte o başvuru:

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

OTOMOBİLİN ADI: VEO

Vestel'in 7 Eylül 2018'de yaptığı tescil başvurusunun yer aldığı ve 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Tasarımlar Bülteni’ne göre Vestel’in yerli otomobilinin adı ise “VEO” olacak. 6 farklı görselin paylaşıldığı başvuruya göre VEO'nun tasarımcıları ise şunlar: Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre; Vestel’in tasarım tescil başvurunun yer aldığı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 9 Ekim 2018 tarihli Tasarımlar Bülteni’nde sözkonusu tasarımla ilgili itiraz sürecine de yer verildi.

Buna göre Vestel'in bu tesciline gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla, 3 ay içinde itirazda bulunabilecek. “VEO” adlı otomobilin tasarımıyla ilgili itiraz süreci 2019 yılının Ocak ayı ortasında sona erecek.

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

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