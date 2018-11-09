Victoria's Secret şovu dün yapıldı

Dünyanın en büyük şovu olarak bilinen ve sadece mankenlerin değil aynı zamanda ünlülerin de önem verdiği büyük şov dün New York'ta yapıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ MANKEN SAHNEYE ÇIKTI

Bella- Gigi Hadid kardeşlerin yanı sıra Kendall Jenner, Adriana Lima gibi birçok ünlü manken de sahneye çıktı.

ADRİANA LİMA SON KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Sahne şovlarıyla birlikte iki sanatçı da sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Yıllardır Victoria's Secret'la sahneye çıkan Adriana Lima ise bu kez son kez sahneye çıktığını duyurdu.

LİMA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Adeta jübilesini yapan Adriana Lima, gözyaşlarına hakim olamadı. İzlemeye gelenler ise Lima'yı ayakta alkışladı. Düzenlenen şov her sene olduğu gibi bu sene de Yılbaşı gecesi yayınlanacak.