taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4622
Euro
6.1997
Altın
1219.85
Borsa
93506.22
Gram Altın
214.418

Victoria's Secret şovu dün yapıldı

Ünlü mankenlerin bir sene öncesinden hazırlanmaya başladığı Victoria's Secret, dün gerçekleştirdiği şovla bu sene de büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Magazin

Dünyanın en büyük şovu olarak bilinen ve sadece mankenlerin değil aynı zamanda ünlülerin de önem verdiği büyük şov dün New York'ta yapıldı.

Victoria's Secret şovu dün yapıldı

BİRÇOK ÜNLÜ MANKEN SAHNEYE ÇIKTI

Bella- Gigi Hadid kardeşlerin yanı sıra Kendall Jenner, Adriana Lima gibi birçok ünlü manken de sahneye çıktı.

ADRİANA LİMA SON KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Sahne şovlarıyla birlikte iki sanatçı da sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Yıllardır Victoria's Secret'la sahneye çıkan Adriana Lima ise bu kez son kez sahneye çıktığını duyurdu.

Victoria's Secret şovu dün yapıldı

LİMA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Adeta jübilesini yapan Adriana Lima, gözyaşlarına hakim olamadı. İzlemeye gelenler ise Lima'yı ayakta alkışladı. Düzenlenen şov her sene olduğu gibi bu sene de Yılbaşı gecesi yayınlanacak.

Victoria's Secret şovu dün yapıldı

Victoria's Secret şovu dün yapıldı

Victoria's Secret şovu dün yapıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları

24
Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

333
Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

72
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

6
Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

16
AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

47
Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM