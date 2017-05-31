Video çekebilen lens geliyor

Lens gibi göze takılabilecek olan kameranın patentini alan firma, kişilerin cihazı göz hareketleriyle kontrol etmesine olanak sağlayacak.

KAMERAYA, GÖZ HAREKETLERİYLE KOMUT VERİLECEK

Ontrava'da yer alan habere göre, göz hareketleriyle kamerayı açıp kapayabilecek, video kayıt edip izleyebilecek; hatta ileri veya geri sarabileceğiz. Japon mühendisler ve bilim insanlarının ortak çalışması sonucu ortaya çıkan bu ürün kablosuz iletişimi sayesinde görüntüleri farklı bir aygıtta depolanmasına da izin verecek.

'ÖZEL HAYATI VE GÜVENLİĞİ ORTADAN KALDIRACAK' ELEŞTİRİSİ

Özel hayatı ve güvenliği tamamen ortadan kaldıracak olan cihaz, bu yönüyle büyük eleştiri alsa da bu alanda ilk çalışma yapan firma Sony değil. Geçtiğimiz aylarda Samsung da kendi telefonlarıyla birlikte çalışacak bir lens patenti başvurusu yapmıştı.

Çıkış tarihi, fiyatı ve kullanım alanları hakkında resmi bir açıklama yapmayan Sony‘in teknoloji sahasından çekilmediğini hatta yeni atılımlar yaparak alanı terk etmek istemediğini görüyoruz.