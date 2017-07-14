Vildan Atasever tasavvufa merak sardı

Vildan Atasever, yurt dışından gelen bir arkadaşıyla Karaköy’de görüntülendi.

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATINI OKUYORUM"

Elinde Necip Fazıl Kısakürek’in bir kitabını tutan oyuncu, “Peygamber efendimizin hayatını anlatan bir kitap. Şu sıralar tasavvuf ilmiyle ilgileniyorum. Mesnevi ve Abdülkadir Geylani’nin eserlerini okuyorum” dedi.

İlk önce dövmesini sildiren daha sonra da Umre'ye giden güzel oyuncu, manevi yönünü güçlendirmeye ağırlık verdiğini de sözlerine ekledi.

OYNADIĞI DİZİ TUTMAMIŞTI

2015 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Yazın Öyküsü' dizisinde rol alan güzel oyuncu, 13 bölümde ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI SİLDİRMİŞTİ

35 yaşındaki oyuncu, son olarak 2000 yılında çekilen ve daha sonra pişman olduğu cesur fotoğraflarını internetten sildirmek için 25 bin TL harcadığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.