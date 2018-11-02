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Villada kaçak içki üretimine baskın

Antalya’da polisin Döşemealtı ilçesinde kiralık bir villaya yaptığı baskında 659 şişe kaçak içki ele geçirdi.

İHA | 02.11.2018 - 09:48..
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Antalya’da polisin bir ihbarı değerlendirmesi sonucu kiralık bir villaya yaptığı baskında 659 şişe kaçak içki ele geçirildi.

DEPO TESPİT EDİLDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde bir villada sahte içki üretimi yapıldığını belirledi. R.K. isimli kişinin kiraladığı villada imal ettiği sahte içkileri Muratpaşa ilçesinde yine kiraladığı bir depoya aracıyla taşıdığı tespit edildi.

Villada kaçak içki üretimine baskın

FARKLI MARKALARDA SAHTE İÇKİ

Şüphelinin aracına ve villasına yapılan operasyonda, 659 şişe değişik markalarda sahte içki, 119 adet boş içki şişesi, 780 adet şişe kapakları, 20 litre şişelere doluma hazır sahte rakı, 7 adet alkol test kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.
Villada kaçak içki üretimine baskın

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