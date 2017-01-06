taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.607
USD
3,6141
EURO
3,8300
ALTIN
136,91
PETR
57,3100

Vine tamamen kapanıyor

17 Ocak'tan itibaren artık Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak..

Detay Haber | 06.01.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. Teknoloji

vine

Twitter’ın büyük umutlarla satın aldığı ancak beklentilerin altında kaldığı için kapatmaya karar verdiği Vine'ın iOS ve Android platformları için kamera uygulaması olarak kalacağı belirtilmişti. Şimdi ise sadece eski videoların izlenebildiği Vine uygulaması tamamen kapanacak.

17 OCAK'TA TAMAMEN KAPANACAK

Twitter, Vine'ı 17 Ocak tarihinde kapatacağını açıkladı. 17 Ocak'tan itibaren artık, Twitter'ın 6 saniyelik kısa videoların paylaşılmasını sağlayan Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak.

SADECE İNTERNET SİTESİNDEN ESKİ VİDEOLAR İZLENEBİLECEK

Ancak kullanıcılar Vine'ın internet sitesine girip oradan eski videoları izleyebilecek. Kullanıcılar Twitter'a doğrudan video göndermek için başka seçeneklere sahip olacak.

Vine tamamen kapanıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

256
Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

146
ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

144
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

148
İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

0
Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

151
New York Times'da maklube tarifi

New York Times'da maklube tarifi

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM