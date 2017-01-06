Vine tamamen kapanıyor

Twitter’ın büyük umutlarla satın aldığı ancak beklentilerin altında kaldığı için kapatmaya karar verdiği Vine'ın iOS ve Android platformları için kamera uygulaması olarak kalacağı belirtilmişti. Şimdi ise sadece eski videoların izlenebildiği Vine uygulaması tamamen kapanacak.

17 OCAK'TA TAMAMEN KAPANACAK

Twitter, Vine'ı 17 Ocak tarihinde kapatacağını açıkladı. 17 Ocak'tan itibaren artık, Twitter'ın 6 saniyelik kısa videoların paylaşılmasını sağlayan Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak.

SADECE İNTERNET SİTESİNDEN ESKİ VİDEOLAR İZLENEBİLECEK

Ancak kullanıcılar Vine'ın internet sitesine girip oradan eski videoları izleyebilecek. Kullanıcılar Twitter'a doğrudan video göndermek için başka seçeneklere sahip olacak.