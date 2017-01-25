Virüsler arasında iletişi ağı

Habertürk'ün haberine göre, Weizmann Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü’nden bilim insanları, enfeksiyon sırasında virüslerin çevreye, kendi soyundan gelenler ve çocukları için “kısa bilgilendirmeler” içeren moleküller saldığını, diğer virüslerin de bunları alıp okuyabileceklerini keşfetti.

EKİBİN DENEYİ

Profesör Rotem Sorek’in başında bulunduğu ekip, kültür bakterileri geliştirdi ve onları virüslerle enfekte etti. Ekip daha sonra, bakteri ve virüsleri kültürden çıkararak ortama salınan en küçük molekülleri inceledi.

Sorek, “Bulduğumuz molekül, her jenerasyon virüsün, sonraki akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlar” diye konuştu.

İLETİŞİM ÇÖZÜLÜRSE VİRÜS ÖNLENEBİLİR

Sonuçları Nature Dergisi’nde yayınlanan araştırma, virüsler arasındaki bu mesajlaşmanın şifrelerinin çözülmesi halinde, viral hastalıklara karşı mücadelede dengeleri insanoğlu lehine değiştirebilir.