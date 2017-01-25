taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
84.208
USD
3,7876
EURO
4,0650
ALTIN
147,26
PETR
55,1600

Virüsler arasında iletişi ağı

İsrail’de yapılan yeni bir araştırma, bakterileri enfekte eden virüslerin birbirleriyle iletişim kurduğunu ortaya koydu.

25.01.2017 - 03:56
  1. Haberler
  2. Sağlık

Habertürk'ün haberine göre, Weizmann Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü’nden bilim insanları, enfeksiyon sırasında virüslerin çevreye, kendi soyundan gelenler ve çocukları için “kısa bilgilendirmeler” içeren moleküller saldığını, diğer virüslerin de bunları alıp okuyabileceklerini keşfetti.

EKİBİN DENEYİ

Profesör Rotem Sorek’in başında bulunduğu ekip, kültür bakterileri geliştirdi ve onları virüslerle enfekte etti. Ekip daha sonra, bakteri ve virüsleri kültürden çıkararak ortama salınan en küçük molekülleri inceledi.

Sorek, “Bulduğumuz molekül, her jenerasyon virüsün, sonraki akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlar” diye konuştu.

İLETİŞİM ÇÖZÜLÜRSE VİRÜS ÖNLENEBİLİR

Sonuçları Nature Dergisi’nde yayınlanan araştırma, virüsler arasındaki bu mesajlaşmanın şifrelerinin çözülmesi halinde, viral hastalıklara karşı mücadelede dengeleri insanoğlu lehine değiştirebilir.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

373
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

33
Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

14
D-100 karayolunda kimyasal madde paniği

D-100 karayolunda kimyasal madde paniği

2
Trump otomotiv liderleriyle görüştü

Trump otomotiv liderleriyle görüştü

4
Tunceli’de 400 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 400 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

2
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM