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Viyana Enstitüsü 'Türkiye büyüyecek' dedi

Avusturya'daki Viyana Enstitüsü'nün Türkiye raporunda; Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl büyüyeceği ve işsizliğin azalacağı belirtildi.

06.04.2017 - 17:08
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Vienna Institute

Viyana Enstitüsü hazırladığı Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa üç yıllık ekonomik tahmin raporunda Türkiye'ye de yer verdi.

İŞSİZLİK DÜŞECEK TÜRKİYE BÜYÜYECEK

Enstitü Türkiye'nin bu yıl yüzde 2.1, 2018 yılında yüzde 2.6, 2019 yılında ise yüzde 3.1 oranında büyüyeceği iddiasında bulundu.

Enflasyon ve işssizliğin de önümüzdeki yıllarda düşeceği tahminini belirtti.

YAVAŞLAMANIN NEDENİ İSTİKRARSIZLIK

Raporda ayrıca 2016 yılında Türkiye'de büyümeyi etkiyen unsurlara da değinildi. Geçen yılki ekonomik yavaşlamanın iç siyasi karışıklık ve dış ilişkilerdeki kötüleşmeden kaynaklandığını bildirdi.

TÜRKİYE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Öte yandan VE'nin 2016 Türkiye ekonomik büyüme tahmini yüzde 1.9 olmuştu, ancak Türkiye bu tahmini aştı ve yüzde 2.9 büyüdü.

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