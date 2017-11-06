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Vize krizinde çözüm için ilk adım

ABD temsilcilikleri Türkiye'de sınırlı vize hizmetine başladı.

06.11.2017 - 17:34
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Vize krizinde çözüm için ilk adım

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine yönelik, Türkiye'de iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ABD ilk adımı attı.

GÜNLÜK RANDEVU SAYISI KISITLI OLACAK

ABD'nin diplomatik misyonları Türkiye'de sınırlı vize hizmeti vermeye başladı. İlk etepta kabul edilen günlük randevu sayısı kısıtlı olacak.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sabah saatlerinde 3,89'u gören dolar vize hizmetinin sınırlı da olsa başlamasının ardından düşüşe geçti. Dolar 3,83'e kadar geriledi.

TÜRKİYE KARŞILIK VERECEK

Bu arada Dışişleri kaynakların, "Olumlu çabaların sonuç verdiğini görüyoruz. Konsolosluk dairemiz atılacak adımları değerlendiriyor, benzer bir adım atabiliriz." açıklamasıyla Türkiye'nin de ABD vatandaşlarına kısıtlı olarak vize vermeye başlayabileceğini duyurdu.

BAŞBAKAN'IN ZİYARETİYLE KRİZİN BİTMESİ BEKLENİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, yarın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya gelecek. Görüşmede yumuşama sürecine giren vize krizinin noktalanması bekleniyor.

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