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Vize krizinde ilk temas

ABD'li heyet vize krizi konusunda bugün Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulunuyor. Dışişleri kaynakları: "Ön şart kabul etmiyoruz."

18.10.2017 - 10:30
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Vize krizinde ilk temas

vize

Türkiye ile ABD arasında geçen hafta başlayan vize krizi ile ilgili olarak ABD'den gelen heyetle Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmeler başladı.

ABD HEYETİ ŞARTLARLA GELDİ

ABD heyeti görüşmeler başlamadan önce vize krizinin çözümüne yönelik 4 şartları olduğunu açıkladı.

Şartlardan biri dikkat çekti: "Çalışan ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı."

- Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.

- Çalışnalarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

- Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı

"ÖN ŞARTLARI KABUL ETMEDİK"

Bunun üzerine Dışişleri kaynakları, "Ön şart kabul etmiyoruz, ABD ile görüşmeler ön şartsız başladı." açıklamasında bulundu.

ABD, İstanbul başkonsolosluğundaki bir çalışanının FETÖ'den tutuklanmasının ardından geçen hafta Pazar günü ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Türkiye de karşılık olarak ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı.

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