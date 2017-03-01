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Vladimir Putin'den doping iddialarına cevap

Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan men edilme isteğinden sonra açıklama yapan Putin, ülkesinin dopingle mücadele ettiğini söyledi.

01.03.2017 - 11:09
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Vladimir Putin'den doping iddialarına cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'da düzenlenecek bir spor müsabakasının hazırlıklarına ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

"HİÇBİR ZAMAN DOPİNG PROGRAMIMIZ OLMADI"

Burada açıklamalarda bulunan Rus Lider, "Rusya'da hiçbir zaman devlet destekli bir doping programımız olmadı, şimdi de yok ve umarım olmayacak. Tam tersine, sadece dopingle mücadele olacak." dedi.

RUSLARI MEN EDELİM İSTEĞİ

Putin'in bu açıklamaları, Ulusal Dopingle Mücadele Örgütleri'nin (NADOs), Rusya'nın doping iddiaları nedeniyle tüm uluslararası spor müsabakalarından tamamen men edilmesi çağrısında bulunması ardından geldi.

RUS SPORCULARDA ÇIKAN DOPİNGLER

Daha önceyse hukukçu Richard McLaren tarafından hazırlanan bir raporda, 1000'den fazla Rus atletin devlet destekli bir uygulama çerçevesinde doping kullandığı ileri sürülmüştü.

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