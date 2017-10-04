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Vladimir Putin'den Katalonya yorumu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Katalonya'da yaşananlar nedeniyle Avrupa için kaygılı olduğunu söyledi.

04.10.2017 - 07:31
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Vladimir Putin'den Katalonya yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katalonya'da yapılan referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYGILIYIZ

İspanyol polisinin ve jandarmasının uyguladığı şiddet nedeniyle kaygılı olduklarını ifade eden Rus Lider, bu durumun kısa süre içerisinde çözülmesini istediklerini ifade etti.

Vladimir Putin'den Katalonya yorumu

BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Kremlin Sözcüsü Peskov, daha önce yaptığı açıklamada İspanya'da yaşananların kendilerini ilgilendirmediğini söylemişti.

Katalanlara uygulanan şiddetin artması üzerine Putin de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İspanyol polisi Katalanların üzerine plastik mermi sıktı VİDEO

KATALANLARA EZİYET ETTİLER

Bağımsızlık referandumu yapana Katalanlar, İspanyol güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.

İspanyol polisi, seçim merkezlerini basıp Katalanları yerlerde sürükledi, oy sandıklarına el koydu.

Vladimir Putin'den Katalonya yorumu

Vladimir Putin'den Katalonya yorumu

Vladimir Putin'den Katalonya yorumu

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