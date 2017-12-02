Volkan Konak'a 'Kuzeyin Oğlu' davası

“Kuzeyin Oğlu” isimli şiirin eser sahibi olduğunu iddia eden şair Hüseyin Öztürk, sanatçının bu ibareyi bir daha kullanmamasını, “Kuzeyin Oğlu” isimli programların yayından kaldırılmasını, haksız tecavüzün önlenmesini, ayrıca davalının adına tescil edilen bu markanın hükümsüz olduğunun tespitini istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre “Hüseyin Haydar” müstear adını kullanan şair Hüseyin Öztürk, “Kuzeyin Oğlu” adlı şiiri, 1983 yılında yayımlanan “Kara Şarkılar” adlı kitabının 116 ve 117’nci sayfalarında yer aldı.

İZİNSİZ KULLANDI İDDİASI

Volkan Konak’ın bu ibareyi çeşitli televizyon kanallarında, kliplerde ve internette izinsiz kullandığını iddia eden Hüseyin Öztürk, bu ibarenin neredeyse Volkan Konak’ın isminin önüne geçtiğini belirtti. Volkan Konak’ın bu ibareyi kendisine ait olduğunu bildiğini öne süren Hüseyin Öztürk, “Davalı, bir programda şiiri yazan kişinin ben olduğumu açıkça ifade etmiştir. Defalarca ricada bulunmama rağmen bu ibareyi bir daha kullanmayacağına dair bende bir izlenim oluşturmamıştır. Oyalandığımın farkına varınca bu davayı açmak zarureti doğdu.” dedi.

VOLKAN KONAK ŞAŞKIN

Davaya cevap veren Volkan Konak ise davacının 30 yıl sonra böyle bir dava açmasının düşündürücü olduğunu belirterek zaman aşımı nedeniyle davanın reddini istedi.

AVUKAT DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Konak’ın avukatı, “Davacının Karadeniz bölgesinde sıkça kullanılan bir tabir olan 'Kuzeyin Oğlu' adını, sırf şiirin başlığında kullandı diye bir telif hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilime halk tarafından takılan bu lakap zamanla ad ve soyadı gibi kendisiyle bütünleşmiştir. Bu lakap sayesinde üne kavuşmuştur. Bu lakap müvekkilim açısından ayırt edici bir özellik kazanmış ve markalaşmıştır. Arama motoru Google’da bu ibareyle yapılan aramada karşımıza çıkan Volkan Konak’tır. Halk benimseyince müvekkilim bu ibarenin marka tescilini yaptırmıştır. Davanın reddini isteriz.” dedi.