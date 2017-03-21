Vücudunu üniversite öğrencilerine bağışladı

Bodrum'da bakıcısıyla yaşamını sürdüren Muzaffer Erenus, dün akşam erken saatlerinde yaşamını yitirdi. Erenus için Bitez Mahallesi'ndeki Kaynak Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Erenus'un yakınları katıldı.

BEDENİ KADAVRA OLARAK BAĞIŞLANDI

Muzaffer Erenus'un yeğeni Ayşe Ersoy, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, teyzesinin ölmeden önce bedeninin kadavra olarak bağışlanmasını istediğini söyledi.

Erenus'un yaşlılığa bağlı bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran Ersoy, şunları söyledi: "Teyzem uykusunda yaşamını yitirdi. Bakıcısı tarafından bulunmuş. Kendisini, üniversite öğrencilerine faydalı olabilmek için ölümünden sonra kadavra olarak bağışlanmayı vasiyet etmişti. Teyzemin cenazesi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine gidiyor. Biz de onun vasiyetini yerine getiriyoruz. Gözü arkada kalmayacak."

Erenus'un cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında İzmir'e gönderildi.