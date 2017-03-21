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Vücudunu üniversite öğrencilerine bağışladı

Muğla'da hayatını kaybeden 95 yaşındaki Muzaffer Erenus'un cesedi vasiyeti üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kadavra olarak bağışlandı.

21.03.2017 - 15:17
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Bodrum'da bakıcısıyla yaşamını sürdüren Muzaffer Erenus, dün akşam erken saatlerinde yaşamını yitirdi. Erenus için Bitez Mahallesi'ndeki Kaynak Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Erenus'un yakınları katıldı.

Vücudunu üniversite öğrencilerine bağışladı

BEDENİ KADAVRA OLARAK BAĞIŞLANDI

Muzaffer Erenus'un yeğeni Ayşe Ersoy, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, teyzesinin ölmeden önce bedeninin kadavra olarak bağışlanmasını istediğini söyledi.

Vücudunu üniversite öğrencilerine bağışladı

Erenus'un yaşlılığa bağlı bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran Ersoy, şunları söyledi: "Teyzem uykusunda yaşamını yitirdi. Bakıcısı tarafından bulunmuş. Kendisini, üniversite öğrencilerine faydalı olabilmek için ölümünden sonra kadavra olarak bağışlanmayı vasiyet etmişti. Teyzemin cenazesi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine gidiyor. Biz de onun vasiyetini yerine getiriyoruz. Gözü arkada kalmayacak."

Erenus'un cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında İzmir'e gönderildi.

Vücudunu üniversite öğrencilerine bağışladı

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