Washington Post: ABD kendiyle çelişiyor

ABD'nin önemli gazetelerinden Washington Post'un Ortadoğu'daki kıdemli isimlerinden Sly, gazetedeki makalesinde, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ve onun askeri kolu YPG'ye Barack Obama yönetimi tarafından yapılan askeri yardımları değerlendirdi.

ABD'NİN YARDIMI PYD'NİN EMELLERİNE HİZMET EDİYOR

"ABD'nin askeri yardımı, Suriye'deki solcu Kürt milislerin büyük emellerini besliyor" başlıklı makalede Sly, son 2 yılda Amerikan ordusundan "DEAŞ'la mücadele kapsamında" askeri destek ve eğitim alan YPG'nin, Arapların ağırlıkta olduğu birçok bölgeye yayıldığını vurguladı ve "ABD yardımının PYD'nin bölgesel emellerine hizmet ettiğine" işaret etti.

ABD'NİN PKK/PYD'YE DESTEĞİ ÇATIŞMAYI KÖRÜKLÜYOR

"Kürt savaşçıların, geleneksel olarak Kürtlerin olduğu yerlerden ziyade Arapların yoğunlukta olduğu bölgeleri ele geçirmesi, sadece uzun sürecek bir etnik düşmanlığı değil, aynı zamanda daha geniş bir çatışmayı körüklüyor." ifadelerini kullanan Sly, bu yayılmacı politikanın, NATO müttefiki Türkiye kadar bölgedeki yerel unsurları da ciddi şekilde rahatsız ettiğini yazdı.

"Ancak Amerikalı yetkililerin de kabul ettiği gibi Kürtler, SDG koalisyonunun 4'te 3'ünü oluşturuyor ve bu da onları, Amerikan askeri desteğinden en fazla faydalanan kesim yapıyor." diyen Sly, ABD'nin "YPG'ye silah vermiyoruz" söyleminin geçersizliğini bir kez daha dile getirmiş oldu.

PYD'DE ÖCALAN LİDER OLARAK GÖSTERİLİYOR

ABD özel kuvvetleri ve danışmanları gözetiminde "DEAŞ'la mücadele" kapsamında verilen eğitimlerde YPG unsurlarının ideolojik eğitimler verdiğini de kaydeden Sly, PYD'de çok güçlü bir Abdullah Öcalan hakimiyeti olduğunu ve "onun görüşlerinin mutlak bir ideoloji olarak sınıflarda okutulduğuna" işaret etti.

ABD KENDİYLE ÇELİŞİYOR

Sly, Washington yönetiminin DEAŞ gibi aşırılıkçı bir terör örgütüyle mücadele edebilmek için ABD'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın elebaşı Öcalan'ı "lideri" olarak gören bir başka yapılanmaya askeri destek vermesinin "çelişkili" bir durum meydana getirdiğini vurguladı.