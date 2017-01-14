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Washington Post: Trump Astana görüşmelerine çağırıldı

ABD Basını 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'ın Astana’da bu ay yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine davet ettiğini iddia etti.

14.01.2017 - 13:49
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Washington Post’un haberinde, ‘Rusya, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, Türkiye ve İran’la birlikte sponsor olduğu fakat ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin açık bir biçimde dışında bırakıldığı Astana görüşmelerine davet etti’ ifadeleri yer aldı.

RUSYA ARADI

Gazetenin Trump’ın geçiş ekibinden bir yetkiliyi kaynak gösterdiği haberine göre, davet, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak tarafından 28 Aralık’ta telefonda görüştüğü Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Michael Flynn’e iletildi.

TRUMP HENÜZ KARAR VERMEDİ

Gazeteye konuşan ancak ismi belirtilmeyen geçiş ekibi yetkilisi, Trump yönetiminin görüşmelerde yer almayı kabul edip etmeyeceğine dair bir karar verilmediğini söyledi.

RUS DIŞİŞLERİ: "YORUM YAPMAYACAĞIZ"

Öte yandan Rusya’dan Washington Post’un bu haberini doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi.

Sadece Rus Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Kislyak ve Flynn arasında bir dizi telefon görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerine ilişkin bir yorum yapamayacağını söyledi.

Reuters haber ajansı, Obama yönetiminin Rusya’nın siber saldırılar yoluyla ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını gerekçe gösterip 35 Rus diplomat ve ailelerini sınırdışı etme kararı aldığı dönemde Kislyak ve Flynn’in 5 telefon görüşmesi yaptığını yazmıştı.

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