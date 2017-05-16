taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.588
USD
3,5477
EURO
3,8966
ALTIN
140,43
PETR
51,7700

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blair House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

16.05.2017 - 00:34
  1. Haberler
  2. Dünya
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.

Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OTELE GİRİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'ne gelişinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılandı.

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Washington'a geldi.

Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.

ERDOĞAN İLE TRUMP BAŞBAŞA GÖRÜŞECEK

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etmesi planlanıyor.

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

81
Kurtulmuş: TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak

Kurtulmuş: TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak

4
Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

11
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

3
Putin'den siber saldırı suçlamalarına yanıt

Putin'den siber saldırı suçlamalarına yanıt

2
Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

0
ABD Kongresi’nden Trump’a Erdoğan mektubu

ABD Kongresi’nden Trump’a Erdoğan mektubu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM