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Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Başkentteki protestolarda 100'ü aşkın gösterici gözaltına alındı, iki polisin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

21.01.2017 - 04:58
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Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın devir teslim törenleri devam ederken başkent Washington'da Trump karşıtı gösterilerde şiddet tırmanıyor.

Başkentte sabah başlayan Trump karşıtı protestolar yemin ve resmigeçit törenleri sırasında da devam etti.

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Trump, Kongre binasından ayrılıp resmigeçit töreniyle Beyaz Saray'a giderken tören güzergahı ve Beyaz Saray'a yakın caddelerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Caddelerdeki bazı çöp kutuları, metal gazete kutuları ve bazı araçları ateşe veren göstericilere polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu. Arbede sırasında bazı göstericiler polis araçlarına saldırıp camlarını kırdı.

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Yasin Öztürk, protestolar sırasında polisin yakın mesafeden yüzüne sıktığı biber gazından etkilendi. Öztürk'e çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Protestoların akşam da sürmesinin beklendiği başkentte alınan geniş güvenlik önlemlerinin göstericilerin yoğun olduğu bölgelerde artırıldığı ifade edildi.

Başkent Washington'da sabah yapılan gösterilerde siyah giyinmiş maskeli protestocular, bazı mağaza ve restoranların camlarını kırmıştı. Polisin biber gazı kullandığı olaylarda göstericiler ara sokaklara dağılmıştı.

Amerikan medyasındaki haberlere göre, 100'ün üzerinde gösterici gözaltına alındı, iki polisin de aralarında bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

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