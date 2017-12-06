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WhatsApp sizin yerinize cevap verecek

WhatsApp yapay zeka ile mesajlarınıza yanıtlamanıza yardımcı olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 11:13..
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Disrupt Berlin 2017 Hackathon'da Vivek Bombatkar ve Sidharth Ramachandran adında iki geliştiricinin tasarladığı, WACAO (Whatsapp Chat Assistant) isimli yapay zeka algoritmasıyla çalışan bir sanal asistan tanıtıldı. Bombatkar ve Ramachandran'ın geliştirdiği bu hizmet, biriken mesajları okuma zahmetini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

WHATSAPP'TAN KİŞİSEL ASİSTANLIK HİZMETİ

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a entegre edilecek sanal asistan kullanıcıların yaptığı pek çok işlemi devralarak işini kolaylaştıracak. WACAO, kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek. Henüz bir Github projesi olan WACAO’nın önümüzdeki dönemde WhatsApp’a entegre edilmesi bekleniyor.

MESAJLARI ÖZETLEYECEK

Bir süre okumadığınız için biriken WhatsApp mesajlarınızı dijital asistanınız WACAO ile açmanız ve sonra ‘özetle' yazmanız yeterli. Grubun adını verdiğinizde WACAO, grubu son ziyaretinizden sonra konuşulan her şeyi özetleyip size anlatacak.

WhatsApp sizin yerinize cevap verecek

WACAO aynı zamanda; sohbetleri çevirebiliyor, doğum günü mesajlarını dahi isteğiniz doğrultusunda iletebiliyor. WACAO Türkçe olarak da hizmet verebilecek.

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