WhatsApp'a bir yeni özellik

Bir dönemin en önemli iletişim araçlarından SMS'i tarihe gömen WhatsApp yeni güncellemesinde tarihi ve bir o kadar da ilginç bir özelliği devreye sokuyor.

ANLIK YER TAKİBİ GELİYOR,

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarının karşısına kullanışlı yepyeni bir özellikle daha çıktı. Mevcut Konum adındaki bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları anlık konumlarını arkadaşları ile paylaşabilecek. Daha önceden konum paylaşımı yapılabiliyordu ancak artık bu özellik ile birlikte canlı takip yapılabilecek.

Bu özellik listenizdeki kişilere verdiğiniz izinler doğrultusunda anlık konumunuzu paylaşmanızı sağlıyor. Arkadaşlarınızla buluşurken veya grup organizasyonlarında bir araya gelirken oldukça işe yarayacak bu özellik birçok şirket tarafından da kullanılması muhtemel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

SEÇENEK DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Konumuzu anlık paylaşmanızı sağlayan bu özellik bakıldığında kullanıcıları tedirgin etse de, platformun sağladığı uçtan uca şifreleme sistemi kişilerin konum güvenliğini üst seviyelere çıkarıyor. Belirtilen özellik, mevcut konumunuzu kimlerle, ne kadar süreyle paylaşacağınızı kontrol etmenize olanak sağlıyor. Ayrıca kullanıcı şayet isterse söz konusu paylaşımını anında kapatabiliyor.



Bu özelliği kullanmak için ise bir kişiyle veya grupla sohbet açmanız gerekiyor. Ardından “Ekle” düğmesindeki “Konum”un altında yer alan “Mevcut Konumu Paylaş” adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Sonrasında ise paylaşım süresini seçerek konumunuzu göndermeniz gerekiyor.



