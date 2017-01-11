WhatsApp'a iki yeni özellik

Daha önce iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan GIF arama ve ekleme özelliği artık Android kullanıcıları için de geldi.

ANDROİD'DE DE GIF DÖNEMİ

Android için yayınlanan WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesiyle emoji butonunu kullanarak GIF kütüphanesinden bir GIF seçerek paylaşabileceksiniz.

TEK SEFERDE 30 DOSYA GÖNDERİLECEK

GIF özelliğinin yanında WhatsApp'taki gönderilerinize tek seferde 30 dosya yükleyebileceksiniz.

Bu yeni özellikleri kullanabilmek için Whatsapp’in 2.17.6 beta sürümünü kullanmanız gerekiyor.