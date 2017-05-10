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WhatsApp'a yeni özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, güvenliğini artırmak için yeni tedbirler aldığını duyurdu.

10.05.2017 - 09:02
  1. Haberler
  2. Teknoloji

WhatsApp'a yeni özellik

Forbes'ın haberine göre, Whatsapp en son mesajlaşma servisinin iCloud yedeklemeleri için yeni bir güvenlik özelliği getirdi. Whatsapp'ın yeni özelliğiyle iCloud yedeklemeleri de artık şifrelenecek.

AÇIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni özellik ile uçtan uca şifrelemedeki potansiyel bir açığın da önüne geçilmiş olacağı aktarıldı. Ancak, Oxygen Forensics adlı güvenlik şirketinin bu şifrelemeyi bir şekilde aşabildikleri konusundaki iddiası kafaları karıştırdı.

Şirketin iddiasına göre, Whatsapp'ın şifreleme anahtarını üretmek için onaylamada kullanılan aynı numaraya sahip SIM karta erişim sağlandığı durumda, iCloud'ta depolanan şifrelenmiş mesajlara da erişim sağlanabiliyor.

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