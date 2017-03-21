Whatsapp'ın durum güncellemesi geri döndü

WhatsApp durum özelliğini değiştirince büyük tepki çekmişti. Snapchat benzeri durum güncellemesine geçiş yapan anlık mesajlaşma kullanıcıları şikayet yağdırınca eski tip metin olarak durum güncellemesi yapılacağına izin vereceğini duyurmuştu. Beklenen güncelleme sonunda geldi. Android'e gelen güncellemeyle 'WhatsApp durum' geri döndü.

AYARLAR SEÇENEĞİNDEN DÜZENLENİYOR

Güncellemenin açıklamasında “Hakkımda özelliği ile, profilinizde yeniden sadece metin olarak bir güncelleme paylaşabilirsiniz. Düzenlemek için Ayarlar'a ve ardından profil isminize dokunun” denildi.

Yeni açılan ekranda 'Seçili olan' sekmesinin yanındaki kaleme tıklayarak yazılı veya emojili olarak durumunuzu yazabilir ve buradan istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca isterseniz altında yer alan Listeden seç bölümünden hazır durumlardan birini seçebilirsiniz.

Müsait, Meşgul, Okluda, Sinemada, İşte, Pil bitmek üzere, Konuşamam, yalnızca WhatsApp, Toplantıda, Spor salonunda, Uyuyor, Sadece Acil Aramalar durum seçenekleri mevcut.

WhatsApp ayrıca snapchat benzeri durum güncellemesini de kullanmaya devam edecek.