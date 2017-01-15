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WhatsApp'ta şifrelenen içerikler okunabiliyor

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Başkanı, WhatsApp'ta şifrelenen içeriklerin okunabildiğini belirtti.

15.01.2017 - 18:00
  1. Haberler
  2. Teknoloji

WhatsApp'ta şifrelenen içerikler okunabiliyor

Dünyanın çoğu kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta herkesin bildiği şifrelemenin öyle olmadığı ortaya çıktı.

"ŞİFRE ÇÖZÜLEBİLİYOR"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle, gönderilen mesajların üçüncü kişiler tarafından okunabildiğine işaret etti. Sayan, "WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı 'gerektiğinde' okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir 'anahtar' yardımıyla şifre çözülüyor" tweetini paylaştı.

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