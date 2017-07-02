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WhatsApp'tan gece modu özelliği

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a 'Gece Modu' özelliğiyle beyaz tonları tersine çeviren bir yenilik gelmesi bekleniyordu.

02.07.2017 - 15:35
  1. Haberler
  2. Teknoloji

2014'te Facebook tarafından 21 milyar dolarla satın alınan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının karşısına yeni özelliklerle çıkmaya devam ediyor.

GECE MODU ÖZELLİĞİ FARKLI BİR DENEYİM SUNACAK

1,2 milyar kullanıcısı olan popüler mesajlaşma platformu, ''Gece Modu'' özelliğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, gece karanlığında gözü alan beyaz tonlarını terse çevirmeyi sağlayan bir yenilik bekliyordu ancak şirket şaşırtan bir adım attı.

WhatsApp'tan gece modu özelliği

GECE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARIN DAHA NET ÇIKMASINI SAĞLAYACAK

WhatsApp Gece Modu, gece karanlığında çekilen fotoğrafların daha net çıkmasını sağlayacak. Ayrıca bu özellik, karanlıkta görüntülü konuşma yaparken de kullanılabilecek.

WhatsApp'tan gece modu özelliği

ŞİMDİLİK İOS KULLANICILARINA GELECEK

Şimdilik iOS kullanıcılarına geleceği tahmin edilen bu mod, kısa bir süre sonrada Android kullanıcıları için de kullanılabilir olacak.

WhatsApp'tan gece modu özelliği

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