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Wikipedia'ya Türkiye'den erişim engellendi

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’den erişim engellendi.

29.04.2017 - 10:48
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İnternet ortamındaki açık ansiklopedi Wikipedia’nın tüm dillerdeki versiyonlarına Türkiye’de sabah 8.00’den beri erişilemiyor.

Wikipedia'ya Türkiye'den erişim engellendi

BTK'NIN SİTESİNDE "İDARİ TEDBİR" DENİLDİ

BTK’nın “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”

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