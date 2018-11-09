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Wilma Elles boşanıyor

Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles'in hareketi ayrılığı doğruladı.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 10:11..
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ÜÜ

2014 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, bir markanın verdiği 'Kışa Merhaba' partisine yalnız başına katıldı. Kırmızı elbisesi ile göz dolduran 32 yaşındaki Wilma Elles, keyifli halleriyle dikkati çekti.

WİLMA KAÇTI

İkiz bebek annesi oyuncu, eşi ve kayınvalidesinin davete gelmesiyle apar topar oradan ayrıldı. Sık sık Kerem Göğüş ile boşanacakları konuşulan Wilma Elles'in bu hareketi ayrılacaklarını doğruladı.

Alman oyuncu Wilma Elles-FOTO GALERİ

Kerem Göğüş ve annesi Nurcan İlleez'in, ünlü oyuncunun partiden ayrılmasının ardından çevresine konuşması dikkati çekti.

KAYNANASI WİLMA'YI GÖRMEK BİLE İSTEMEDİ

Kayınvalide İlleez, "O kadın buradan gitti mi? Onu görmek istemiyorum" diyerek, oğluna tepki gösterdi.

Wilma Elles boşanıyor

Geçtiğimiz aylarda Kerem Göğüş ile boşanacağı haberleri sorulduğunda Wilma Elles'in morali bozulmuştu. Güzel oyuncu, “Öyle bir şey yok. Nereden çıktı bu?" sözleriyle, ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

Wilma Elles boşanıyor

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