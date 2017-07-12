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Wilma Elles gözyaşlarını tutamadı

Türk vatandaşlığına geçen Wilma Elles, Saraybosna ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

12.07.2017 - 11:39
  1. Haberler
  2. Magazin

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle ünlenen oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde Saraybosna ziyareti gerçekleştirdi.

Wilma Elles gözyaşlarını tutamadı

DUA ETTİ

Srebrenitsa Katliamı'nın 22'ıncı yıl dönümünü nedeniyle buradaki mezarlığa giden ve dua eden ünlü oyuncu, aynı zamanda bu katliamdan etkilenmiş aileleri de ziyaret etti.

"SREBRENİCA ASLA UNUTMA"

Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Elles, instagram hesabından ziyaretinde çekilmiş fotoğrafları paylaştı. Wilma, bu kareleri, "Srebrenica asla unutma! Derin üzüntü içinde Srebrenica soykırımını anıyoruz" notuyla yayımladı.

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