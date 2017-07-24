Windows, Paint'i kaldırıyor

Paint, Kasım 1985'te Windows 1.0 sıfır sürümüyle birlikte kullanıma sunulmuştu. Paint, ZSoft tarafından geliştirilen PC Paintbrush'un lisanslı versiyonu. Program, Windows 98'le birlikte görselleri JPEG olarak kaydedebilme özelliğine kavuştu.

PAİNT, DEMODE KATEGORİSİNE ALINDI

BBC Türkçe'nin haberine göre; bu yıl içinde yapılacak güncellemeyle ilgili listesinde, 32 yıldır kullanılan Paint'i, Outlook Express'le birlikte "demode" uygulamalar kategorisine aldı.

PAİNT 3D ÇIKTI

Şirket, klasik yazılımın yeni versiyonu olarak daha gelişmiş özelliklere sahip olan Paint 3D'yi çıkardı. Kullanıcılar, 3D ile üç boyutlu görseller yaratabiliyor.

Basit kullanımıyla popüler olan Paint, Adobe Photoshop gibi programlara kıyasla sınırlı özelliğe sahip olmasına karşın, Windows kullanıcıları için nostaljik bir uygulama.