Yaban keçisi donarak öldü

Kar ve tipinin etkili olduğu ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Kayadibi Köyündeki Meryemana Manastırının olduğu kayanın eteklerinde köylüler, donarak ölmüş yaban keçisi buldu.

"KAÇMAYINCA ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM"

Manastıra fotoğraf çekmek için gittiği sırada donan yaban keçisini bulduğunu belirten Serkan Bayraktar, "Canlı olduğunu düşündüğüm yaban keçisi kaçmayınca öldüğünü fark ettim ve o bölgede yaşayan bir köylüye haber verdim" dedi.

Keçinin, düşerek yaralandığı ve yerinden kalkamadığı için donduğu tahmin ediliyor.