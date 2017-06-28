İlk 6 ayda Türkiye'ye 6 milyar dolar yatırım girişi oldu

BIST 100 endeksini 100 000 seviyelerinin üzerine taşıyan yabancı yatırımlar Ocak ayından bu yana artarak devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA 1.4 MİLYAR DOLAR YATIRIM GİRİŞİ OLDU

Milliyet'ten Zeynep Aktaş Türk ekonomisinin 2017 yılının ilk 6 ayında yükselişe geçtiğini, bunu da yabancı yatırımdan gelen 6 milyar doların sağladığını açıklayan bir yazı kaleme aldı. İşte yazıdaki o veriler:

Yabancı yatırımcı Türkiye’de gaza bastı. Yılbaşından bu yana artarak devam eden yatırım miktarı 6 milyar dolara yaklaştı. 1 Ocak’tan bu yana 2.2 milyar dolarlık hisse senedini portföyüne katan yabancılar, 3.5 milyar dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

GÜÇLÜ ALIMLAR PİYASAYI RAHATLATTI

Bu güçlü alımlar, piyasaları rahatlattı. BIST 100 endeksi 100 binli seviyeleri test ederken dolar kuru 3.49’da. Faiz ise yüzde 11.10 seviyesinde. Yabancı portföy girişlerinin artması, döviz kurlarında da volatilitenin düşmesini sağladı. Dolar kurunda büyük dalgaların önüne geçen sıcak para girişi, beraberinde sakinleşmeyi de getiriyor.

SICAK PARA GİRİŞİ, DOLARI SAKİNLEŞTİRİYOR

Yabancı portföy girişlerinin artması, döviz kurlarında da volatilitenin düşmesini sağladı. Dolar kurunda büyük dalgaların önüne geçen sıcak para girişi, beraberinde sakinleşmeyi de getiriyor.

HAZİRANDA, 15 GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR GİRİŞ OLDU

İvme haziranda da sürerken ay içinde yabancıların alımları arttı. Haziranın ilk yarısında yabancıların Türkiye’deki hisse senedi portföylerinde 252 milyon dolar, DİBS portföylerinde de 826 milyon dolar net giriş sağlandı.

Haziranın üçüncü haftasına girildiğinde yabancı portföylerine nette 1.1 milyar dolar giriş gerçekleşti. Toplamda haziranın ilk üç haftasında 1.4 milyar dolar giriş gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam DİBS portföyü içindeki payı yüzde 20.3 seviyesinde bulunuyor.

SICAK PARA GİRİŞİ DEVAM EDECEK

Halihazırda gelişmekte olan ülkelere para girişi var ve kısa vadede bu para girişinin devam etmesi bekleniyor. Tüm bunlardan ayrı olarak yabancıların borsada takas toplamı içindeki payı artıyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 64.99 olan yabancıların takas toplamı içerisindeki payının bugün itibariyle yüzde 65.14’e çıktığı gözlenmekte.