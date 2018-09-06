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Yağmur sonrası İstanbul

Günler öncesinde uyarısı yapılan sağanak yağmur uyarısından sonra İstanbul'da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 06.09.2018 - 14:34..
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İstanbul'da sağanak kendini gece saatlerinde gösterdi. Meteoroloji günler ise vatandaşları günler öncesinde uyarmıştı.

Yağmur sonrası İstanbul

KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE GÖKKUŞAĞI BELİRDİ

Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, bazı yerlerde bulutların arasından güneşi bazı yerlerde çakan şimşekleri gördü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullananlar köprüye yaklaştıklarında aniden döken yağmur ardından da köprünün üzerinde gökkuşağı ile karşılaştı.

İstanbul Boğazı çamura bulandı İZLE

MARMARA DENİZİ'NDE RENK DEĞİŞİMİ

Bunun yanı sıra köprüden bakıldığında denizde bazı renk değişimleri de göze çarptı. Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı, Sarıyer’de etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı.

Yağmur sonrası İstanbul

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Boğaz'ın çamura bulanan hali ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde çamurlu yağmur sularının denize karışmasıyla denizin çamur rengine büründüğü görülürken, denizdeki kirlilik ise dikkat çekti.

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